Muizenplaag in Australië blijft duren: vrouw naar ziekenhuis gebracht nadat muis ’s nachts in haar oog bijt

De Australische deelstaat New South Wales wordt al maanden geteisterd door een muizenplaag. Vooral boeren hebben last van de knaagdieren die op zoek zijn naar eten. “Ik slaap er niet meer van”, aldus boer Norman. “Jarenlang hebben we gebeden om meer regen te krijgen na al die bosbranden. We hebben de regen nu gekregen, maar de muizen moeten we er bij nemen.”