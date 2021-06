Tesla wil enkel bitcoins aanvaarden als ze klimaatvriendelijker zijn: koers gaat met 10 procent omhoog

Autobouwer Tesla zal pas opnieuw betalingen met bitcoins aanvaarden als de cryptomunt aanzienlijk minder klimaatschade aanricht. Dat heeft topman Elon Musk gezegd.

De grens ligt voor Musk op ongeveer 50 procent groene energie. Pas dan zou Tesla weer bitcoin-transacties aanvaarden, zei de Tesla-baas op Twitter.

Bitcoins werken op basis van complexe computerprocessen die veel energie kosten. Klimaatactivisten hebben daarom kritiek op cryptomunten.

Musk en Tesla hebben de voorbije maanden verschillende aankondigingen gedaan rond bitcoin, met schommelingen in de waarde van de munt als gevolg.

Eerst was er een aankondiging over een investering van circa 1,5 miljard dollar in bitcoin. In maart konden klanten hun auto zelfs betalen met bitcoins, maar die mogelijkheid werd na minder dan twee manden opgeschort.

Gevolgen voor milieu

Musk sprak toen over de gevolgen van de technologie voor het milieu. Beschuldigingen dat hij de koers aan het manipuleren was, ontkende hij.

Nu zegt Musk dat Tesla circa 10 procent van zijn bitcoin-belang had verkocht om te bewijzen dat de munten van de hand gedaan kunnen worden zonder grote koersbewegingen te veroorzaken.

Na de nieuwe tweet van ging de koers van de digitale munt met circa 10 procent omhoog tot bijna 40.000 dollar.