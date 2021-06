Nationale Bank: “Eind dit jaar zit Belgische economie al op niveau van voor pandemie”

Tegen eind dit jaar zou de Belgische economie al opnieuw op het niveau van voor de coronapandemie aanbelanden, dat is ruim een half jaar vroeger dan verwacht. Dat blijkt uit de jongste prognoses van de Nationale Bank (NBB) die maandag werden voorgesteld door gouverneur Pierre Wunsch. Voor dit jaar verwacht de NBB een economische groei van 5,5 procent, dat is zo’n 2 procentpunt meer dan bij de vorige prognose begin dit jaar. Voor 2022 gaat de Nationale Bank uit van een groei met 3,3 procent.

Door de coronapandemie kende de Belgische economie vorig jaar een krimp van 6,2 procent. “De structurele schade van de pandemie zou relatief beperkt kunnen blijven”, verklaarde gouverneur Wunsch maandag, al gaf hij wel toe dat er nog wat onzekerheid blijft over de gezondheidssituatie.

De Belgische economie was de afgelopen kwartalen ook weerbaarder dan de rest van de eurozone, onder meer doordat er in ons land minder restrictieve maatregelen golden dan elders. Door de recente heropening van de horeca en winkels zou de groei verder versnellen, verwacht men. Daarnaast ziet de Nationale Bank ook een fors herstel van het ondernemers- en consumentenvertrouwen. De bedrijfsinvesteringen staan nu al op het niveau van voor de crisis, de gezinnen zouden dan weer de volgende kwartalen de motor van de groei gaan vormen.

Deze positieve vooruitzichten hebben ook een positieve weerslag op de vooruitzichten op de arbeidsmarkt. Terwijl de NBB vorig jaar nog rekende op een jobverlies van 100.000 banen door de coronacrisis, zou het effect kunnen meevallen, aldus econoom Geert Langenus van de NBB. “De beschermingsmaatregelen zijn steeds verlengd. In de sectoren die zwaar getroffen werden door de crisis, hebben sommigen een andere job gezocht en gevonden”, klonk het. Vorig jaar gingen er netto amper jobs verloren (-800), terwijl men verwacht dat er in 2021 31.600 banen zullen bijkomen en in 2022 8.400. In april waren er wel nog 460.000 Belgen tijdelijk werkloos, maar tegelijk kampen sommige sectoren met krapte op de arbeidsmarkt