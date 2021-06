Na Knokke wil ook deze badstad ontblote bovenlijven verbieden: “Dresscode moet overlast beperken”

Blankenberge -

Na Knokke-Heist wil ook Blankenberge ontblote badgasten in het stadscentrum verbieden. Wie in zwemkledij door de winkelstraten kuiert, krijgt straks mogelijk een GAS-boete, net als wie lachgas gebruikt of alcohol consumeert en voor overlast zorgt. Enig voorbehoud wel: de gemeenteraad moet de nieuwe politieverordening nog goedkeuren.