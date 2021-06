Coronavaccin Novavax zeer effectief, ook tegen varianten

Het coronavaccin van het Amerikaanse biotechbedrijf Novavax vertoont een effectiviteit van 90,4 procent. Dat meldt het bedrijf maandag in een persbericht. Novavax controleerde de werkzaamheid zowel voor het oorspronkelijke coronavirus, als voor de varianten die op dat moment in de Verenigde Staten en Mexico circuleerden. Het bedrijf mikt op het derde kwartaal om een formele markttoelating aan te vragen.

Novavax komt met het nieuws naar buiten nu een fase 3-studie met het coronavaccin NVX-CoV2373 bij 29.960 proefpersonen in de Verenigde Staten en Mexico is afgerond. Daarbij werd de werkzaamheid tegen het coronavirus in het algemeen bekeken, maar werd ook de effectiviteit tegen bepaalde varianten (in hoofdzaak de Britse of Alpha-variant) gemeten, net als de werkzaamheid bij risicogroepen.

Daaruit blijkt een globale effectiviteit van 90,4 procent en 100 procent tegen een ernstige infectie. In de placebogroep werden 63 besmettingen opgetekend tegenover 14 in de groep die het vaccin kreeg toegediend. Aangezien de gegevens werden verzameld tussen 25 januari en 30 april, op een ogenblik dat de m dominant werd en ook andere varianten de ronde deden, wijst Novavax ook op de hoge effectiviteit tegen deze coronavarianten. De entstof haalt bij deze varianten een werkzaamheid van 93,2 procent. Bij de groep risicopatiënten (65-plussers en mensen met onderliggende aandoeningen) lag de effectiviteit op 91 procent.

Uit de resultaten blijkt ook dat het vaccin over het algemeen goed wordt verdragen. De vaakst voorkomende klachten waren pijn ter hoogte van de injectieplaats, vermoeidheid, hoofdpijn en spierpijn.

De entstof van Novavax vormt momenteel nog het voorwerp van een rolling review bij het Europese Geneesmiddelenagentschap EMA. België heeft voorlopig nog geen doses van het coronavaccin besteld.