Sint-Niklaas -

18 meter hoog, 106 meter lang en vier glijbanen breed: de Monstersummerslide is de grootste waterglijbaan van Europa en staat nog de hele zomer op domein De Ster in Sint-Niklaas opgesteld. Al is de slide niet voor doetjes. De opblaasbare waterglijbaan werd afgelopen weekend geopend voor het publiek.