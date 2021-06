Politierechter kent geen genade voor doodrijder Ian Goormans (16): “Je laat een mens niet alleen sterven”

Vorselaar / Grobbendonk / Turnhout -

De politierechtbank in Turnhout heeft Jonas F. (23) uit Grobbendonk, de jongeman die fietser Ian Goormans (16) uit Vorselaar eind 2019 doodreed en vluchtmisdrijf pleegde, streng bestraft. “Hij heeft het slachtoffer achtergelaten in een bos waar hij alleen is gestorven. Je laat een mens niet alleen sterven”, oordeelde de rechter.