Thomas Meunier reageert cynisch op hoongelach van Fransen: “De Rode Duivels hebben precies een dikke nek gekregen”

De rivaliteit tussen de Rode Duivels en Frankrijk is nog een beetje meer aangewakkerd. In het EK-programma L’Equipe du soir werd er wel heel lacherig gedaan over een uitspraak van Thomas Meunier.

De halve finale van het WK drie jaar geleden tussen de Belgen en Les Bleus zit nog steeds in ons collectief geheugen. De Rode Duivels gingen destijds met 1-0 onderuit door een kopbaldoelpunt van Samuel Umtiti. Frankrijk is opnieuw dé te kloppen ploeg, maar ook de Rode Duivels behoren tot het beperkte kransje favorieten.

“Wij zijn de nummer één van de wereld. Wie ons wil kloppen, al een sterke ploeg moeten hebben”, zei Meunier na afloop van de overwinning tegen de Russen. Een uitspraak die op hoongelach onthaald werd door de analisten van L’Equipe.

“Het lijkt wel alsof de Belgen die nederlaag op het WK nog steeds niet vergeten zijn”, aldus presentator Olivier Menard. “Ze hebben wraakgevoelens.” Gilles Favard beaamde: “Deze Belgen praten nogal veel, ze stoefen maar moeten kalmeren. Ze zullen snel weer thuis zijn om frietjes te gaan eten.” Johan Micoud maakte het af: “Ze hebben een dikke nek gekregen, precies.”

Foto: AFP

De Fransen herinnerden de Duivels er ook nog aan dat “hun prijzenkast leeg is”, terwijl die van Les Bleus wel gevuld is met trofeeën.

“Het feit dat ze eerste staan op de FIFA-ranking heeft alles te maken met de vreemde telling van de FIFA”, klonk het. “Ze mogen geloven in hun kansen want ze behoren tot de favorieten aldus de bookmakers. Dus ze mogen hun spierballen laten rollen, als dat goed is voor hun ego.”

“Superioriteitscomplex”

Meunier kon het hoongelach allesbehalve appreciëren. “Welkom in de paradox van het superioriteitscomplex”, aldus de cynische Rode Duivel. “Niemand houdt meer van zichzelf. Praat alleen maar over zichzelf, lovend dan nog. Lijkt anderen altijd te willen uitlachen en de overhand te willen hebben, maar heeft vooral een ernstig gebrek aan zelfvertrouwen.”