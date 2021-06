175 jaar geleden reed eerste trein tussen Brussel en Parijs (in 21 uur)

Op 14 juni 1846 - dus exact 175 jaar geleden - reed er voor het eerst een trein tussen Parijs en Brussel. Het was de eerste spoorverbinding tussen twee Europese hoofdsteden en meteen de start van het Europese internationale spoorwegverkeer. De historische rit, die 21 uur duurde, werd maandag herdacht tijdens een Thalys-rit van Parijs naar Brussel.

In 175 jaar tijd is er heel wat veranderd. Kwamen de reizigers in 1846 pas ’s anderendaags in Brussel aan, dan is de reistijd sindsdien stelselmatig gedaald. Toen Thalys in 1996 - 25 jaar geleden - startte, duurde de treinrit nog iets meer dan 2 uur, vandaag reis je in 1 uur en 22 minuten tussen de Franse en de Belgische hoofdstad.

De moderne Thalys-trein werd maandagmiddag bij aankomst in het station Brussel-Zuid opgewacht door een oude diesellocomotief van de NMBS, die nog reed voor de Trans Europ Express (TEE, een netwerk van internationale treinen).

“Vandaag vieren we de rijke geschiedenis van het internationale spoorwegverkeer”, aldus Thalys-topman Bertrand Gosselin. “Het reizen per spoor heeft geholpen om Europeanen dichter bij elkaar te brengen, iets wat Thalys al 25 jaar voortzet.”

De Thalys werd in Brussel verwelkomd door NMBS-topvrouw Sophie Dutordoir, die ook voorzitter is van de raad van bestuur van Thalys. De Belgische spoorwegmaatschappij is samen met de Franse SNCF aandeelhouder van Thalys. Ook minister van Mobiliteit Georges Gilkinet (Ecolo) en Infrabel-topman Benoit Gilson waren aanwezig.

Foto: BELGA

Foto: BELGA

Foto: BELGA