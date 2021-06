Veel respect van de premier, geen cadeau van de koning: hoe Joe Biden hier ontvangen wordt door Filip en co

“ Hey Joe .” In het beste geval mag Alexander De Croo (Open VLD) de Amerikaanse president Biden tegen dinsdag zo aanspreken, maar in het bijzijn van koning Filip zal dat zeker niet gebeuren. Het bezoek van de Amerikaanse president aan ons land verloopt volgens oude én nieuwe gewoonten. Een blik achter de protocollaire schermen, van de verwelkoming in Melsbroek tot de visite op het Koninklijk Paleis.

“Welcome back to Belgium, mister president.” Het waren de eerste woorden van Alexander De Croo op de militaire luchthaven van Melsbroek zondagavond. “Yes”, antwoordde Biden, “America is back”.

Een korte ...