Man op klaarlichte dag doodgestoken aan school in Deurne: “Dader wandelde rustig weg, hij deed niet eens de moeite om te lopen”

Deurne - Een 52-jarige man is maandagnamiddag neergestoken op de Waterbaan in Deurne, vlak bij een school. “Het slachtoffer kreeg verschillende steken en overleed ter plaatse”, zegt de Antwerpse politie. Een 48-jarige verdachte is kort na de feiten gearresteerd.

15.40u, de schooldag was juist gedaan. Verschillende ouders stonden voor de schoolpoort te wachten om hun kinderen af te halen, wanneer een man een fietser doodstak op de Waterbaan in Deurne. “We hoorden veel geschreeuw en zagen iemand vallen van zijn fiets”, zei een koppel dat wat verderop in de straat stond te tanken en liever anoniem wenst te blijven. “De fietser lag op de grond, terwijl een man over hem stond gebogen en hem verschillende keren in zijn nek stak.”

Verschillende ouders schoten het slachtoffer te hulp en belden de hulpdiensten. Op dat moment kwam de dader het koppel tegemoet gewandeld. “Terwijl het bloed van zijn handen droop, wandelde hij rustig voorbij. Hij deed niet eens de moeite om te lopen”, getuigt het koppel.

Wat verderop kon de politie de verdachte vatten en arresteren. “We proberen nu aan de hand van getuigenverhoren te achterhalen wat er precies is gebeurd”, aldus woordvoerder Wouter Bruyns.

Vooral de koelbloedigheid van de man choqueert het koppel. “Hij was helemaal in het zwart gekleed, met een zwarte zonnebril en hij was kaal. Het leek wel alsof hij uit een film kwam.”