Fransman won 200 miljoen euro met EuroMillions, maar veranderde nauwelijks iets aan zijn leven: “Alleen mijn naasten weten ervan”

De Fransman die zo’n half jaar geleden de EuroMillions-jackpot van liefst 200 miljoen euro won, heeft zijn levensstijl amper veranderd, zo getuigt de man zelf - anoniem - in de Franse krant Le Parisien. “In het begin was het wel even slikken en natuurlijk heb ik nieuwe verplichtingen, maar eigen is mijn leven niet echt drastisch gewijzigd.”

Op 10 december van vorig jaar won de man, een gepensioneerd kaderlid, 200 miljoen euro. Op zijn vraag maakte de loterij zijn identiteit niet bekend. “Ik vind die anonimiteit prima”, luidt het. “Alleen mijn naasten weten ervan.”

De man heeft intussen wel een goed doel opgericht, dat geld inzamelt voor ziekenhuizen die zwaar te kampen hebben gekregen met Covid-19. “Het gaat om een langetermijnproject, maar dankzij de winst krijg ik wel de kans om diegenen te helpen die het nodig hebben. Dat is mijn grootste geluk.”

Of hij met het geld dan niets voor zichzelf doet? “Natuurlijk wel”, zegt de man. “Ik hou van reizen in eigen land, Frankrijk is echt prachtig. Sommige plaatsen die ik intussen bezocht, kende ik al, andere waren nieuw en heb ik met veel plezier ontdekt. Binnenkort vertrek ik opnieuw op een tripje.”