Slager werd seriemoordenaar: 17 slachtoffers vakkundig in stukken gehakt en ontbeend

Een 72-jarige gepensioneerde slager uit Mexico-Stad is aangehouden op verdenking van 17-voudige moord. Maar mogelijk maakte hij nog meer slachtoffers. In zijn atelier hakte hij zijn slachtoffers in stukken, een aantal werden ook ontbeend. Zoals hij dat jarenlang met runderen en varkens had gedaan.

In Mexico-Stad liggen de misdaadcijfers hoog. Het gaat vooral om afrekeningen in het criminele milieu. Een reeks verdwijningen van de jongste jaren kreeg bijzondere aandacht van de speurders. Omdat de vermoedelijke slachtoffers heel gewone mensen waren. Zonder enige link met drugs of criminaliteit.

Over de slachtoffers is nog maar weinig bekend. Zeker is wel dat zijn laatste moord die op een 34-jarige vrouw was. Haar lichaam werd op 14 mei gevonden. Ze was met een ijzerzaag en messen in stukken gezaagd en gesneden. De verdachte kende zijn slachtoffers, ze was de vrouw van een bevriende politieofficier.

De politieagent kreeg na de mysterieuze verdwijning van zijn echtgenote toegang tot beelden van politiecamera’s waarop te zien was dat zijn vrouw de straat waar de verdachte woonde was ingelopen, de dag dat ze voor het laatst werd gezien, maar niet was teruggekeerd. De politieman ging daarop naar het huis, confronteerde de verdachte met de verdwijning van zijn vrouw en vond dat hij zich vreemd gedroeg. Tijdens een huiszoeking dezelfde dag vond men het in stukken gehakte lichaam van de vrouw.

In kasten lagen identiteitskaarten, persoonlijke spullen en kledij van andere verdwenen vrouwen naar wie werd gezocht. Daarom werden het huis en de tuin grondig doorzocht.

Onder meer in de funderingen van een aanbouw aan zijn huis en in de tuin werden in totaal al 3.787 botfragmenten opgegraven, sinds speurders er twee weken geleden met de grote middelen zijn beginnen te zoeken. Forensische experts zijn er zeker van dat de botten van zeventien verschillende mensen zijn, en ze sluiten niet uit dat ze nog meer stoffelijke resten gaan vinden. Want de graafwerken zijn nog lang niet afgelopen.

In stukjes gehakt

Het aantal botfragmenten dat onder de betonnen vloeren in het huis van de verdachte is gevonden, laat vermoeden dat de lijken in kleine stukjes zijn gehakt. De verdachte, enkel zijn voornaam Andrés werd vrijgegeven, was vroeger slager.

Een aantal lichamen die nog niet zo lang geleden werden begraven, waren ook vakkundig uitgebeend, zoals hij dat zijn hele carrière lang had gedaan met runderen en varkens.

Waarom de man zo gruwelijk te werk ging, is niet duidelijk. Hij heeft nog geen verklaringen afgelegd.