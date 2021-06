Duitse pedofiel schrijft brief over “schandalig” onderzoek naar verdwijning Maddie McCann

Christian Brueckner is de hoofdverdachte in de zaak rond Maddie McCann.

Christian Brueckner, de 44-jarige Duitse pedofiel die ook verdacht wordt van de verdwijning van Madeleine ‘Maddie’ McCann in 2007, heeft voor het eerst gereageerd in een brief. Hij ontkent dat hij iets met de verdwijning van het Britse meisje te maken heeft en noemt het ganse onderzoek “een schandaal”.

De veroordeelde Duitse pedofiel Christian Brueckner is de hoofdverdachte in de verdwijning van Madeleine McCann, die verdween tijdens een familievakantie in de Portugese Algarve in 2007.

Christian Brueckner heeft nu een brief geschreven waarin hij het onderzoek een “schandaal” noemt. Hij dringt er bij de openbaar aanklager dan ook op aan om zijn naam uit het dossier te schrappen.

Bij de brief stak ook een tekening. Een schets van twee magistraten die eten bestellen in een restaurant. Wat hij daarmee bedoelde, is nog niet helemaal duidelijk.

Madeleine verdween enkele dagen voor haar vierde verjaardag, in mei 2007, tijdens een familievakantie in Praia da Luz, Portugal.

Haar ouders Kate en Gerry hadden haar en haar broers en zussen in de flat naar bed gebracht en gingen dan met vrienden eten. Toen ze terugkeerden was Maddie verdwenen.

Zoekacties leverden niets op. Tot bleek dat Breuckner, een gekend pedofiel, in de buurt was gesignaleerd. Hij zat al in de cel voor andere feiten van kindermisbruik, maar ontkent iets te maken te hebben met de verdwijning en wellicht ook de moord op het Britse meisje.

LEES OOK. Inbraken, drugs, kindermisbruik en nu ook verdacht van moord op Maddie (+)