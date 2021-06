NOS-verslaggever vertrekt na beschuldigingen seksueel overschrijdend gedrag

De NOS-verslaggever, die in april via Twitter werd beschuldigd van seksueel grensoverschrijdend gedrag, vertrekt. Dat heeft de hoofdredactie van NOS Nieuws in een verklaring laten weten, zo meldt De Telegraaf.

“Er heeft een extern vooronderzoek plaatsgevonden naar het gedrag van onze verslaggever”, schrijft de NOS op de site. “De hoofdredactie NOS Nieuws en hij zijn samen tot de conclusie gekomen hun samenwerking te beëindigen, omdat een onwerkbare situatie is ontstaan.”

De zaak kwam aan het licht toen meerdere jonge mannen op Twitter hun verhaal deden over hoe de verslaggever hen lastigviel. Een van de verhalen ging over een incident dat enkele jaren geleden zou hebben plaatsgevonden tijdens een introductiekamp van de opleiding Journalistiek van de Fontys Hogeschool in Tilburg. Als reactie daarop liet de NOS in een korte reactie weten dat de zaak hun volle aandacht heeft.

Extern bureau

De NOS heeft de zaak door een extern bureau laten onderzoeken, maar doet verder geen uitspraken over de details. “Over het onderzoek worden vanwege de vertrouwelijkheid van de gesprekken met betrokkenen geen verdere mededelingen gedaan”, aldus de hoofdredactie.