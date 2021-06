Gevaarlijke phishingmail over vakantiegeld doet de ronde

De overheidsdienst die het jaarlijkse vakantiegeld uitbetaalt, waarschuwt voor oplichters die je via sms laten weten dat je vakantiegeld herberekend werd. “Maar wij sturen daar nooit sms-berichten over”, klinkt het.

De Rijksdienst voor Jaarlijkse Vakantie (RJV) waarschuwt voor frauduleuze sms’en en mails in naam van de instelling. “We vragen aan wie zo’n bericht ontvangt, zeker niet op de bijgevoegde link te klikken. Het gaat om phishing, fraude dus”, zo luidt het.

Volgens het bericht zou je na een herberekening meer vakantiegeld krijgen dan eerst was voorzien. Leuk nieuws natuurlijk, maar het klopt niet. Het is de daders er enkel om te doen je persoonlijke bankgegevens vast te krijgen. “Wij doen zulke mededelingen nooit via sms”, klinkt het.

Als je je rekeningnummer wilt meedelen of wijzigen, gebruik dan de online toepassing mijnvakantierekening.be of het online formulier op de officiële website www.rjv.fgov.be / www.rjv.be, zegt de woordvoerder van de RJV.

Als je toch op de link geklikt hebt en je persoonlijke gegevens hebt doorgegeven, contacteer dan je bank of Cardstop op 070/344 344. Dien ook een klacht in bij de lokale politie en meld de fraude op het meldpunt van de overheid.