Politie vindt belangrijk bewijsstuk in onderzoek naar vermoorde Ichelle

In een natuurgebied vlak buiten Aardenburg, in Zeeland, heeft de politie maandag een bewijsstuk gevonden dat hoogstwaarschijnlijk van de vermoorde Ichelle Van de Velde was. De politie stelt dat het “belangrijk” is en een nieuw licht op de zaak zou kunnen werpen.

Het Landelijk Team Onderwaterzoekingen en de recherche hielden maandag een grote zoekactie in het gebied. Ze hopen nog altijd de ontbrekende bewijsstukken te vinden in de moord op Ichelle Van de Velde, de vrouw die half december spoorloos verdween uit haar naaiatelier in Oostburg. Een Zeeuws-Vlaams polderstadje op een zucht van Brugge en Knokke.

In het onderzoek zit een Vlaamse vrouw opgesloten. Sandra H. (45), een uitgeweken Antwerpse en moeder van negen kinderen. Zij was de buurvrouw van Ichelle en baatte in dezelfde straat een spiritueel winkeltje uit. Ichelle had een geheime relatie met de partner van Sandra, Felix.

Wellicht daarom werd ze vermoord en in stukken gesneden. De eerste delen van haar lichaam werden gevonden op 16 februari, nadat de politie sporen had aangetroffen in de auto van hoofdverdachte Sandra H.

Maar de vrouw blijft ontkennen dat ze Ichelle heeft vermoord. En er ontbreken nog belangrijke bewijsstukken om het onderzoek te kunnen afronden.

Het Nederlandse Openbaar Ministerie liet vorige week al weten dat er opnieuw gezocht zou worden naar lichaamsdelen van Ichelle, omdat haar lichaam nog niet compleet is.

Die aangekondigde zoektocht kwam er dus maandag. Wat er exact is gevonden, is nog niet duidelijk. Maar de politie spreekt van “een belangrijk voorwerp”.

In welke omstandigheden Ichelle precies om het leven werd gebracht, en wanneer haar stoffelijke resten in het water terechtkwamen, blijft dus voorlopig een mysterie.