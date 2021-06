Hazard, Witsel en De Bruyne trainen met “invallers”: “Kevin ziet er goed uit”

Wat een weelde bij onze nationale ploeg. Bondscoach Roberto Martinez trainde maandagavond met drie keepers en twaalf invallers. Daarbij Eden Hazard, Axel Witsel en voor het eerst ook Kevin De Bruyne. De basisspelers begonnen de training in de gym. Jan Vertonghen deed het rustig aan. Bart Lagae

Kevin De Bruyne staat al sinds vorig weekend op het veld maar werkte vooral individueel aan zijn comeback. Maandagavond trainde hij voor het eerst met de groep. Al bestond de “groep” slechts uit twaalf veldspelers en drie keepers. Roberto Martinez koos ervoor alleen met de invallers van de wedstrijd tegen Rusland de wei in te sturen.

De term “invallers” is wel relatief als het over de Rode Duivels gaat. Of wat dacht u van deze namen? Thomas Vermaelen, Jason Denayer, Dennis Praet, Hans Vanaken, Nacer Chadli, Jérémy Doku, Leandro Trossard, Michy Batshuayi, Christian Benteke, Axel Witsel, Kevin De Bruyne en Eden Hazard?

De veldspelers die tegen Rusland het gros van de partij speelden, werkten maandagavond deels in de gym, deels op het veld. Op dat moment was de training niet langer toegankelijk voor de pers. Wel leek Jan Vertonghen geen deel uit te maken van die groep. De verdediger verzwikte zijn enkel tegen Rusland en is licht onzeker voor de interland tegen Denemarken.

Tegen Denemarken?

“Kevin ziet er goed uit”, zei Dennis Praet een halfuur voor het begin van de training. “Je kan niet meer aan hem zien dat hij een aangezichtsblessure heeft gehad.” Bondscoach Roberto Martinez zei eerder dat De Bruyne in aanmerking komt voor de wedstrijd tegen Denemarken, maar een beslissing daarover is nog niet genomen. Wie donderdag in Kopenhagen wel in actie komt is Axel Witsel.

Als zowel De Bruyne als Witsel beschikbaar is, moet bondscoach Roberto Martinez keuzes maken. Leander Dendoncker wijkt normaal gezien voor Witsel en Dries Mertens voor Kevin De Bruyne. Maar het kan ook anders. Zelfs een middenveld Witsel-De Bruyne is niet uitgesloten. “Ik weet niet wat de trainer zal beslissen”, zegt Youri Tielemans. “Ik pas me aan aan elke situatie.” Om er diplomatisch aan toe te voegen: “Ik ben altijd akkoord met wat de trainer beslist.”