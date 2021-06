Yves Vanderhaeghe en Cercle Brugge hervatten training: “Vanaf de eerste dag onze visie doordrukken”

Na anderhalve maand vakantie zit ook voor de spelers van Cercle Brugge het mooie leventje er voorlopig op. Coach Yves Vanderhaeghe heette de Noorse verdediger Jesper Daland welkom. Dinsdag wordt nog een tweede nieuwkomer verwacht, ook een verdediger, een Belg trouwens. Boris Popovic en Edgaras Utkus van eigenaar AS Monaco zijn ondertussen de komende weken op proef.

De vakantie had Yves Vanderhaeghe zichtbaar deugd gedaan. Met zijn boezemvriend Olivier Deschacht en ex-tennisser Xavier Malisse trok de Cercle-coach naar Marbella. Ook op vakantie liep sport als een rode draad door hun dagindeling. “We hebben natuurlijk goed gegeten en gedronken maar gingen ook vaak lopen en speelden vooral veel tennis en padel. En ik heb genoten van de golfcapaciteiten van Malisse, wat een talent is hij! Ollie zal nu ook les volgen en misschien begin ik er ook wel aan”, lachte Vanderhaeghe.

Aanwinst Jesper Daland Foto: VDB

Maar de komende weken en maanden gaat de focus helemaal op Cercle. Voor het eerst in jaren stond er bij de Vereniging een hoofdtrainer voor de groep bij de eerste training. Compleet is de kern nog niet. Met de Noorse verdediger Jesper Daland is er al één nieuwkomer maar er is nog versterking op komst. De Servische verdediger Boris Popovic en de Litouwse middenvelder Edgaras Utkus waren ook twee nieuwe gezichten. Vanderhaeghe en zijn assistenten Thomas Buffel en Radhi Jaaïdi trokken begin mei naar Monaco en maakten zelf een keuze. “Ik heb begrepen dat het in de beginjaren na de overname als een straf werd ervaren om naar Cercle te komen. Nu is dat helemaal anders. In mei gaven we een paar trainingen aan de Academy en op de vergadering legden we ons project uit. Ik vroeg aan al die jonge mannen wie er zin had om naar Cercle te komen. Ze staken allemaal hun hand op en dat is een goed teken.”

Veel jonge gasten beschouwden Cercle als de Club Med maar ook dat is nu verleden tijd. Ook op dat vlak wil Vanderhaeghe zijn stempel drukken en zich laten gelden. “Vorig seizoen kwamen we hier begin februari aan met als enige doel het behoud. Dat is gelukt maar nu kunnen we vanaf de eerste dag onze visie er door drukken. Op maar ook naast het veld. Voor de training hebben we al een paar duidelijke afspraken gemaakt en we gaan die straks ook in een reglementje gieten. Vroeger bleven hier al eens wat spullen liggen na de training en dan zag je de trainers sleuren met van alles en nog wat. Nu ruimen ze zelf alles keurig op. Er is nog wat werk maar ik trof meteen een scherpe en gedreven groep aan en zo zie en heb ik het graag.”