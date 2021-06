“Grootste gezin ter wereld verliest pater familias: Indiase man met 38 vrouwen en 94 kinderen gestorven

De 76-jarige Ziona Chana werd gezien als het hoofd van de “grootste familie ter wereld”. Hij stierf in de Indiase staat Mizoram, en laat niet alleen tientallen vrouwen en kinderen na, maar ook 33 kleinkinderen en een achterkleinkind. De man stond aan het hoofd van een religieuze sekte die polygamie toestond voor mannen.

Ziona Chana werd zondag naar het ziekenhuis gebracht, waar hij door werd verklaard. De man kampte al langer met gezondheidsproblemen, hij leed aan diabetes en had een hoge bloeddruk.

Het gezin zou in totaal 167 leden hebben en zo het grootste ter wereld zijn. Het is niet duidelijk of dat effectief zo is, aangezien andere gezinnen die titel ook claimen. Dat staat de populariteit van het gezin echter niet in de weg. Toeristen zakken speciaal naar het afgelegen dorp in het noordoosten van India af om het grote huis te zien waar de familie samenwoont. Chana en zijn gezin kregen al heel wat media-aandacht en verschenen talloze keren in televisieprogramma’s. Het huis telt vier verdiepingen en 100 kamers.

Het huis van Ziona Chana Foto: REUTERS

De sekte ‘Chana Paw’ werd opgestart door Ziona’s grootvader in 1942. Vandaag telt de sekte ongeveer 2.000 volgers. Ziona trouwde met zijn eerste vrouw toen hij 17 was. De vrouwen delen een slaapkamer naast het privévertrek van hun man.