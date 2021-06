KV Mechelen haalt aanvaller Hugo Cuypers terug naar België

KV Mechelen versterkt zijn aanval met de 24-jarige Hugo Cuypers. Het jeugdproduct van Standard ondertekende bij Malinwa een contract voor vier seizoenen, met een seizoen optie. Hij komt over van het Griekse Olympiacos.

Cuypers genoot zijn opleiding bij de jeugd van Standard. Na een passage bij Seraing vertrok hij in 2017 naar Griekenland. Zijn 22 goals in 30 wedstrijden bij Ergotelis leverden hem een transfer naar topclub Olympiacos op, dat hem meteen een seizoen uitleende aan het Franse Ajaccio. Afgelopen seizoen kwam Cuypers bij Olympiacos tot twee goals en twee assists in veertien matchen.

2??0??2??5?? I Het hing al even in de lucht, nu is het officieel.

Hugo Cuypers komt naar KV Mechelen ????



Welkom, Hugo ??



Meer info vind je in de link hieronder ??#nomatterwhat — KV Mechelen (@kvmechelen) June 14, 2021

De aanvaller is blij om terug te keren naar het thuisland na vier jaar in het buitenland. “Ik voelde dat het tijd was om naar België te komen. Zowel sportief als op persoonlijk vlak was dit de juiste stap op het juiste moment. Voor mij is KV Mechelen de ideale club om voor te spelen in België.”

Mechelen had Cuypers al een hele tijd in het vizier, zegt sportief directeur Tom Caluwe. “We zijn al twee jaar met dit dossier bezig. Hugo is energiek en brengt diepte in het spel, maar is ook sterk in de combinatie. Met zijn neus voor goals kan hij een belangrijke schakel binnen ons team worden.” (belga)