Boer op blote voeten wordt president van Peru: politieke ervaring of een duidelijke ideologie heeft Pedro Castillo niet

De dag na de eerste ronde van de presidentsverkiezingen in Peru wilde iedereen de verrassende winnaar Pedro Castillo spreken. Ze vonden hem op zijn boerderij in de Andes, waar hij op blote voeten koeien aan het melken was. Castillo, die opgroeide in een straatarme regio, wordt tegen alle verwachting in zo goed als zeker de nieuwe president. Politieke ervaring heeft hij niet en of hij nu gematigd links, populist of marxist is, is onduidelijk. Maar onder armen heeft hij een mythische status.