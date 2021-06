Experts: “Geloofwaardige informatie over orgaanroof door China”

Deskundigen zeggen geloofwaardige informatie te hebben ontvangen over orgaanroof in China. Gevangenen die behoren tot Chinese minderheden, zijn mogelijk slachtoffer van het gedwongen ‘oogsten’ van organen.

De twaalf onafhankelijke experts, die van de Verenigde Naties opdrachten ontvangen maar niet namens de organisatie spreken, zeggen in een verklaring “extreem gealarmeerd” te zijn en zich grote zorgen te maken. De deskundigen, waaronder de speciale VN-rapporteurs voor mensenhandel, marteling en het recht op vrijheid van godsdienst of levensovertuiging zeiden dat harten, nieren, levers en hoornvliezen de meest voorkomende organen zouden zijn die bij gevangenen worden verwijderd.

Bepaalde gedetineerden worden onderworpen aan bloedtesten en orgaanonderzoeken zoals echografie en röntgenfoto’s, iets wat andere gevangenen niet overkomt. De onderzoeksresultaten worden vervolgens geregistreerd in een database van levende orgaanbronnen voor transplantaties.

Falun Gong

Gedwongen orgaanroof in China lijkt gericht te zijn op specifieke etnische, taalkundige of religieuze minderheden die in hechtenis worden gehouden vaak zonder dat de redenen voor arrestatie worden gegeven, aldus de experts. Bij deze vorm van mensenhandel zouden professionals in de gezondheidssector betrokken zijn zoals chirurgen, anesthesisten en andere medische specialisten.

China is al herhaaldelijk beschuldigd van gedwongen orgaanroof bij gevangenen, in het bijzonder bij leden van de verboden spirituele beweging Falun Gong. Het communistische regime in Peking ontkent die aantijgingen altijd met klem.

VN-rechtenexperts hebben al zo’n vijftien jaar geleden de mogelijke gedwongen orgaanroof van gevangenen bij de Chinese regering aangekaart. Peking weigerde toen voldoende gegevens te verstrekken over bijvoorbeeld de afkomst van organen voor transplantaties.