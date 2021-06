Hilde Crevits (CD&V): “Sluit niet uit dat Oosterweel vertraging oploopt door PFOS-crisis”

Vlaams viceminister-president Hilde Crevits (CD&V) “sluit niet uit” dat de werken aan de Antwerpse Oosterweelverbinding vertraging zullen oplopen door het dossier van de PFOS-vervuiling in en rond Zwijndrecht. “Dat zal moeten blijken uit de verdere onderzoeken die gebeuren”, zo zei Crevits maandag in Terzake.

De Vlaamse regering heeft na een gesprek met de Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij OVAM beslist een reeks voorzorgsmaatregelen te nemen in het dossier van de PFOS-vervuiling rond de 3M-site in Zwijndrecht.

Maar hoe moet het verder met de werken aan de Oosterweelverbinding en de vervuilde gronden voor die Oosterweelwerf? Volgens Vlaams viceminister-president Hilde Crevits is het “heel belangrijk” dat Oosterweel er effectief komt. “Er is zolang aan gewerkt. Maar als er problemen opduiken waarbij de gezondheid van mensen mogelijkerwijze in gevaar is, dan moet je ingrijpen”, meent Crevits. De CD&V-minister wil dan ook “niet uitsluiten” dat de werken vertraging oplopen. Dat zal onder meer afhangen van een aantal lopende onderzoeken.

Het PFOS-dossier heeft de voorbije dagen tot spanningen in de regering-Jambon geleid. Dat minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA) vorige week woensdag iedereen verraste door zelf voor een onderzoekscommissie te pleiten, werd haar niet door iedereen in dank afgenomen. Ook minister Crevits was toen duidelijk ‘not amused’. Zo had ze kritiek op het feit dat Demir het dossier binnen de regering op geen enkel moment “geproblematiseerd” had.

Maar minister Crevits heeft naar eigen zeggen geen probleem met de parlementaire onderzoekscommissie die wellicht woensdag in het leven wordt geroepen. “Het is vooral van belang dat we hier lessen uit trekken”, aldus nog Crevits.