Moeder doodt Angelus (8) met overdosis medicatie, vader vindt het lichaam: “Vond mijn zoontje in de zetel. Als een mummie in een deken gerold”

Gent -

Dagenlang was de politie al naar haar op zoek, maar pas dit weekend werd Natasja D.G. gevonden en opgepakt. Ze doolde rond in een park in Gentbrugge, vlak bij haar appartement. Daar vond haar man vorige donderdag het levenloze lichaam van hun zoontje Angelus (8). D.G. wordt ervan verdacht de jongen met een overdosis geneesmiddelen te hebben gedood. “Nooit had ik verwacht dat mijn vrouw zoiets zou doen”, zegt vader Johan.