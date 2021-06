Sébastien Audy (41) over het fatale ongeval van Dixie Dansercoer (58): “Ik besefte dat we zouden wegvliegen zonder Dixie. Mijn hart brak”

“Plots scheurde de grond onder zijn voeten open, en was Dixie verdwenen.” Sébastien Audy (42), de enige man die getuige was van het ongeluk op Groenland dat het leven kostte aan poolreiziger Dixie Dansercoer (58), wil een laatste eer betuigen aan de Belg die op korte tijd zijn vriend was geworden. “Mijn hart brak toen we van die plek wegvlogen, en ik besefte dat we Dixie niet konden meenemen.”