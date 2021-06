Tegen eind dit jaar heeft de economie de coronacrisis al verteerd en dat hebben we aan vijf factoren te danken

De Belgische economie herstelt veel sneller van de coronapandemie dan gevreesd. “Volgens onze modellen zitten we in de week tussen kerstdag en nieuwjaar opnieuw op precrisisniveau”, zegt Pierre Wunsch, de gouverneur van de Nationale Bank van België. Dat is ruim een half jaar vroeger dan verwacht. “Alle lichten staan op groen voor het economisch herstel. De steunwieltjes kunnen geleidelijk weg.” En dat hebben we aan vijf factoren te danken.