Corona gooit roet in het eten, maar dat houdt deze fans niet tegen: voor de Duivels gaan ze zelfs in quarantaine

Eerst waren ze met z’n 4.600, de Belgen die donderdag de match van de Belgen in Denemarken zouden bijwonen. Door annulaties en strenge coronaregels bleven er nog 1.200 over. En van hen zullen er maximaal 500 effectief in het stadion zitten. Want voor hun zitje moeten ze heel wat over hebben: wie niet volledig gevaccineerd is, moet minstens vier dagen in quarantaine vooraf. Doen ze dat niet, dan riskeren ze een boete of zelfs een stadionverbod. Arne, Koen en Robin kozen voor quarantaine. “We hebben hier zelfs nog een paar dagen aan telewerk gedaan.”

Hoe ver kun je gaan om één matchke voetbal mee te pikken? In het geval van de broers Arne en Koen Peeters en hun vriend Robin De Wachter uit Lot: ver. Ze zitten al sinds zaterdagochtend in isolatie in Kopenhagen om zeker te zijn dat ze de EK-match van de Rode Duivels donderdag tegen Denemarken kunnen bijwonen.

“Het is al een heel avontuur geweest”, zegt Arne vanuit zijn hotelkamer. “Maar we hebben het ervoor over. We pikken elk EK of WK wel een match mee en we wilden absoluut ook hier aanwezig zijn. Hoeveel moeite het ook kost.”

Hoe goed de cijfers in ons land ook evolueren, België kleurt nog altijd niet groen op de Europese coronakaart. Voor Denemarken staan we oranje ingekleurd, en dat heeft grote gevolgen voor supporters die naar het EK willen komen kijken.

Isolatieplicht

“Als je aankomt uit een land dat oranje is, is er een isolatieplicht van tien dagen na je aankomst als je nog niet volledig gevaccineerd bent of de ziekte nog niet hebt doorgemaakt”, zegt Jakob Kronborg,woordvoerder van het Deense ministerie van Justitie. “Die isolatie mag je na vier dagen onderbreken om een pcr-test te laten afnemen. Is die negatief, valt de isolatieplicht weg.”

Er zullen controles worden uitgevoerd, zegt Kronborg. Wie betrapt wordt op niet-naleving, riskeert een boete van 3.500 Deense kronen, zo’n 500 euro.

Dat was een fikse domper voor honderden Belgische supporters. “We hebben veel overleg gepleegd, maar sinds afgelopen weekend is duidelijk dat die regel niet meer veranderd zal worden”, zegt Tijs Cools , Fan Relationship Coördinator bij de Belgische Voetbalbond. “Dat heeft veel mensen alsnog doen afhaken. We schatten dat er van de 1.200 die tot voor kort nog een ticket hadden, nog zo’n 500 mensen effectief in het stadion zullen zitten.”

Sommigen wagen het er gewoon op, zoals advocaat Kristiaan Vandenbussche (45). Hij is niet volledig gevaccineerd, zijn vrouw wel, maar ze maken toch de reis zonder de quarantaine. “De boete is niet mals”, zegt hij. “Maar het allerergste zou zijn als ik aan de stadionpoort zou worden tegengehouden. Ja, we wagen het erop. Noem het een geval van onweerstaanbare drang.”

Verkeerd omgeboekt

Arne, Koen en Robin zullen er sowieso wel zijn. “We wilden absoluut zeker zijn”, zegt Arne. “Maar het is een echte stressreis geworden. We hadden eerst vliegtuigtickets, maar toen bleek dat de isolatieplicht echt niet zou wegvallen, moesten we ze in laatste instantie nog omboeken. In al mijn haast heb ik een verkeerde datum opgegeven, waardoor we afgelopen vrijdag zonder ticket op de luchthaven stonden. We zijn dan maar met de trein via Duitsland gekomen. Daar hadden we een negatieve pcr-test voor nodig en bij aankomst werd dan nog eens een sneltest gedaan.”

De isolatie is verplicht, maar het mag in een huis of hotel naar keuze. Het hotel even verlaten mag, maar naar de winkel gaan en op café gaan is verboden. “We hebben al met veel Denen gesproken. In een winkel laten ze je wel nog binnen”, zegt Arne. “En een pintje drinken in een park hier dichtbij, dat mag ook nog.”

Dagen vullen

Maar je moet natuurlijk de dagen vullen. “Ik heb het met mijn baas geregeld dat ik twee dagen van hieruit kon werken”, zegt Arne. “Gelukkig gaat dat.”

Dinsdag wordt een spannende dag. “We laten ons weer testen en hopelijk zijn we negatief”, zegt Arne. “Dan staat niets nog onze match in de weg. We gaan dit sowieso nooit meer vergeten, door heel dit gedoe. En ik heb het wel graag als we zo in de minderheid zijn in een stadion. Dat maakt het extra spannend. Dat het maar snel donderdag is.”