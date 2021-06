Gent -

De Westerbegraafplaats wordt beter afgesloten, nadat ze het decor was van een verkrachting van een tienermeisje, met een zelfdoding tot gevolg. Maar opmerkingen over de veiligheid rond de begraafplaats en het Van Beverenplein, worden met klem ontkend. Politie en gerecht verspreidden zelfs uitzonderlijk een statement in de wijk. “U moet niet scheef bekeken worden.”