Kan het bij ons ook plots weer zo fout lopen zoals in Groot-Brittannië?

De Britten moeten nog minstens vier weken langer op hun tanden bijten. Want de aangekondigde versoepelingen zijn uitgesteld nu de Indiase Delta-variant van het coronavirus er zo lelijk huis houdt. Hoe kan dat? Groot-Brittannië was toch een schoolvoorbeeld wat vaccinaties betreft. Ze hadden toch straten voorsprong op de andere Europese landen? En moeten wij nu ook het hart vasthouden voor een nieuwe uitbraak?

De cijfers in Groot-Brittannië kleuren plots weer bloedrood. Met een gemiddelde van 7.000 nieuwe besmettingen en 200 ziekenhuisopnamen per dag, is men terug naar af. Nu versoepelen zou onverantwoord zijn ...