Hevige brand woedt in chemische fabriek, brandweer staakt het blussen: “Om milieuramp te voorkomen”

Er woedt een hevige brand in een chemische fabriek in de Amerikaanse staat Illinois. De oorzaak van de vlammen is voorlopig onbekend, maar omwonenden hoorden een kleine explosie in de voormiddag. De brandweer is gestopt met blussen om een milieuramp te vermijden. De arbeiders van de fabriek konden zonder kleerscheuren ontkomen, een brandweerman raakte lichtgewond.

De zwarte rookpluim is kilometers in de omtrek te zien en mensen die in een straal van 1,6 kilometer rond de fabriek wonen, worden gevraagd te evacueren. Intussen is de brandweer gestopt met water spuiten omdat ze anders de nabijgelegen beken en rivieren moeten gebruiken. Zo zouden ze het risico kunnen lopen om dat water te contamineren met de chemische middelen, met nefaste gevolgen voor de lokale fauna en flora. “Dit is het beste dat we momenteel kunnen doen”, aldus brandweercommandant Kirk Wilson, die het bevel gaf om het chemische product te laten opbranden. “We vermoeden dat het nog enkele dagen zal duren voordat gebeurd is.”