Geheim akkoord over PFOS-vervuiling in Zwijndrecht om 20 jaar procederen te vermijden

Beheersmaatschappij Lantis, het vroegere BAM, en multinational 3M sloten in 2017 een ‘dading’, een overeenkomst over wat met de zwaarvervuilde grond moest gebeuren. Die wilden ze stil houden, maar in aanloop naar de parlementaire onderzoekscommissie komt die nu toch boven water. En wat blijkt: in die dading werd beloofd niet meer te procederen over de kosten van de PFOS-vervuiling.