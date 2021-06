Een ‘deelfrigo’ en een ‘restjeskoningin’ om voedseloverschotten tegen te gaan en kansarmen te helpen

Brugge - Een portie spaghettisaus over? Laat het gerust achter in de nieuwe ‘deelfrigo’ in de Brugse wijk Sint-Pieters. Sinds dit weekend kunnen alle bewoners restjes achterlaten – of ophalen – in een koelkast aan het lokale buurtcentrum. Vrijwilligster en ‘restjeskoningin’ Ann Verduyn ontfermt zich elke dag over de voedselkwaliteit.

Een portie aardbeien, broodpudding, een bereide maaltijd en vis in blik. Het was de voorbije dagen allemaal te vinden in de nieuwe deelfrigo in de Brugse wijk Sint-Pieters. Wie wil, mag het meepakken. Zonder zich zorgen te maken of de producten wel vers zijn, want daar waakt Ann Verduyn (46) over als ‘meter’ van de deelfrigo. “Ik ga elke week de versheid van de voeding controleren, en ervoor zorgen dat de frigo proper blijft.”

Ann neemt dat vrijwilligerswerk er graag bij, als ze zo de mensen uit haar buurt kan helpen. “In de wijk Sint-Pieters wonen heel wat mensen die krap bij kas zitten. Corona heeft daar nog eens een schepje bovenop gedaan. Met de frigo hoop ik een laagdrempelige vorm van voedselhulp te kunnen aanbieden. Zonder taboe of stigma.”

Altijd te veel

Maar de deelfrigo heeft nóg een groot voordeel volgens Ann: het is een leuke manier om voedselverspilling tegen te gaan. Zo doneren ook lokale traiteurs en warenhuizen hun overschotten aan de frigo. Die plaatsen dan een berichtje op Facebook of op de lokale Hoplr-pagina om de buurtbewoners op de hoogte te brengen van de nieuwe donatie. Ook Ann zal geregeld zo’n berichtje plaatsen, want zij staat hier bekend als ‘restjeskoningin’. “Ik bak graag en altijd te veel. Dat deel ik dan uit aan mijn kinderen en collega’s. Maar zij kunnen dat niet allemaal opeten. Ik kan de frigo dus goed gebruiken. Elke dag, op weg naar mijn werk, ga ik hem aanvullen met mijn gebakjes.”

Die belofte maakte ze afgelopen weekend al waar, met een lading broodpudding ter ere van de officiële opening van de deelfrigo. Die broodpudding was gisteren trouwens nergens meer te bespeuren. Een goeie start dus, vindt ook burgemeester Dirk De fauw (CD&V). “De deelfrigo in Sint-Pieters is de eerste in onze stad die zo goed begeleid wordt. Als het goed werkt, dan kunnen we het project voort uitrollen.”