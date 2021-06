Vandaag mogelijk meer duidelijkheid of Kevin De Bruyne mee afreist naar Denemarken, ook vraagteken achter Vertonghen

Zonder masker, en zonder zichtbare last, trainde Kevin De Bruyne (29) gisteren voor het eerst met de groep na zijn neus- en oogkasbreuk. Of hij morgen naar Denemarken reist voor de tweede groepswedstrijd, valt af te wachten. Ook achter de naam van Jan Vertonghen staat nog een vraagteken.

Belofte maakt schuld. Bij het bezoek van koning Filip had De Bruyne gezegd dat de wedstrijd tegen Rusland te vroeg kwam, maar dat hij ging proberen klaar te zijn voor de tweede match. Gisteren verscheen hij samen met de andere invallers van de wedstrijd in Sint-Petersburg op het trainingsveld. Hij droeg geen beschermend masker en leek te kunnen trainen zonder pijn. KDB doet er alles aan om zijn belofte tegenover de koning waar te maken.

Of dat ook lukt, moet vanavond duidelijk worden. Om 17.30 uur staat er nog een laatste training op Belgische bodem op het programma. Morgenvoormiddag vliegen de Duivels naar Kopenhagen voor wat een emotioneel beladen wedstrijd tegen Denemarken zal worden.

Behalve achter de naam van De Bruyne staat er ook achter die van Jan Vertonghen een vraagteken. De persoonlijke vriend van Christian Eriksen verzwikte zijn enkel na een duel met de Russische reus Artem Dzyuba. Gisteren begon hij aan de training in de fitness. Bondscoach Roberto Martinez zei zondag dat Vertonghen zeker de wedstrijd tegen Finland haalt, maar dat de partij tegen Denemarken nog te vroeg kan komen.

De Grote Drie op training: Axel Witsel, Eden Hazard en Kevin De Bruyne Foto: BELGA

Straffe Witsel

Wie donderdag wel in actie komt, is Axel Witsel. Misschien nog niet van bij de aanvang, maar alleszins in de loop van de wedstrijd. “Het is heel straf en knap wat Axel Witsel gepresteerd heeft om zo snel fit te raken na zijn blessure”, zegt zijn collega-middenvelder Dennis Praet. “Ik verschoot van zijn niveau. Hij staat heel scherp.”

Als zowel De Bruyne als Witsel beschikbaar is, moet Martinez keuzes maken. Leander Dendoncker wijkt normaal gezien voor Axel Witsel en Dries Mertens voor Kevin De Bruyne. Maar het kan ook anders. Zelfs een middenveld Witsel-De Bruyne is niet uitgesloten.

“Ik weet niet wat de trainer zal beslissen”, zegt Youri Tielemans. “Ik pas me aan aan elke situatie.” Om er diplomatisch aan toe te voegen: “Ik ben altijd akkoord met wat de trainer beslist.”