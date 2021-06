Youri Tielemans, de meest begeerde Duivel: “70 à 80 miljoen voor mij? Mooi om het internet te vullen”

Het EK is één grote etalage. De Duivel die het meest kans maakt op een toptransfer is Youri Tielemans (24), zelfs nog meer als België het toernooi wint. Tegen Rusland was de middenvelder nog niet op zijn best, maar na een knalseizoen bij Leicester staat Tielemans hoog op de verlanglijst van Liverpool. Vraagprijs: 70 à 80 miljoen. “Ik ben daar nu nog niet mee bezig.”

I know everybody here wants you. I know everybody here thinks he needs you. Zanger Jeff Buckley kan het smachtend kwelen. De Jeff zingt het uiteraard over een begeerlijke vrouw, maar op dit EK is Youri ...