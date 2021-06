Löw klaar voor laatste succes bij Duitsland: “Ik voel heel veel goesting”

Na een hobbelige aanloop naar dit EK begint Duitsland er vanavond aan tegen topfavoriet Frankrijk. Voor Joachim Löw wordt het een afscheidstournee, want na het toernooi stopt hij na vijftien jaar als bondscoach. Zijn opvolger Hansi Flick staat al klaar in de gang, maar Löw is ondanks alle kritiek vastberaden om er nog iets moois van te maken.