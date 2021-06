Goedgemutste Refaelov op eerste trainingsdag bij Anderlecht, Vlap en Dewaele krijgen nieuwe kans

Als we op zijn gelaat mogen afgaan, heeft Lior Rafaelov (35) zin om er iets van te maken bij Anderlecht. De Gouden Schoen bood zich met de glimlach aan voor de eerste training. Ook Michel Vlap en Sieben Dewaele konden lachen, want zij krijgen de komende weken een nieuwe kans. Aan een hoop anderen is duidelijk gemaakt dat ze mogen – of liever moeten – vertrekken.

Full focus op de spelers die passen in zijn plannen. Zo wil Vincent Kompany het de komende weken aanpakken. De Anderlecht-coach wenst liever niet meer te veel energie te steken in een reeks overbodige spelers. Gisteren ontbraken zij ook op de eerste trainingsdag: mannen als Ognjen Vranjes, Luka Adzic, Bubacarr Sanneh, Peter Zulj, Aristote Nkaka en Zakaria Bakkali. Zij worden de komende dagen wel nog op Neerpede verwacht, maar passen niet meer in de plannen.

De ambitie is om voor de overbodigen zo snel mogelijk een nieuwe club te vinden. Het is de bedoeling dat de spelers zelfs apart gaan trainen zodra de meerderheid van de spelers weer present is op het oefenveld. Voormalig RSCA-speler Stéphane Stassin gaat in juli de trainingen leiden voor de spelers zonder toekomst bij paars-wit, om daarna weer in zijn rol te kruipen als coach van de U18. Lucas Stassin, de zoon van Stéphane, tekende gisteren overigens zijn eerste profcontract bij Anderlecht.

Tekende gisteren wél present voor de eerste trainingsdag: Gouden Schoen Lior Refaelov, voor het eerst sinds zijn overgang van Antwerp naar Anderlecht bekendraakte. De 35-jarige Israëliër arriveerde goedgemutst en nam zelfs zijn tijd voor de fotografen aan de poorten van Neerpede. Refaelov was niet het enige nieuwe gezicht op training, want ook doelman Colin Coosemans, die overkwam van AA Gent, was van de partij.

Dewaele niet afgeschreven

Ook Sieben Dewaele bood zich aan op de eerste trainingsdag. De 22-jarige middenvelder heeft er een magere uitleenbeurt aan Heerenveen op zitten, waarbij hij slechts acht keer in actie kwam. Toch lijkt hij een nieuwe kans te krijgen bij Anderlecht. Hij is alvast nog niet definitief afgeschreven. Omdat de kern momenteel eerder dunnetjes is, zal hij op zijn minst tijdens de voorbereiding de gelegenheid krijgen zich te tonen.

Ook Michel Vlap tekende present. Dat de Nederlander na zijn uitleenbeurt aan Arminia Bielefeld een nieuwe kans zou krijgen van Kompany, was al even geweten.

Isaac Kiese Thelin was er gisteren nog niet en sluit pas later aan, maar ook hij zal in de voorbereiding een nieuwe kans krijgen. De 28-jarige Zweedse spits maakte afgelopen seizoen nog negen doelpunten voor het Turkse Kasimpasa. Zijn verhaal leek uit bij Anderlecht, maar momenteel kan Kompany zijn neus voor doelpunten meer dan gebruiken. Ook Mustapha Bundu sluit pas later aan na interlandverplichtignen met Sierra Leone. Of hij nog een kans krijgt, is nog geen uitgemaakte zaak.