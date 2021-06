Regering Nicaragua beschuldigt opgepakte opposanten ervan door VS te worden betaald

De Nicaraguaanse regering heeft de vier opposanten en potentiële presidentskandidaten die eerder door de autoriteiten werden opgepakt, ervan beschuldigd “usurpators” te zijn die door de Verenigde Staten worden gefinancierd om president Daniel Ortega omver te werpen.

De tegenstanders vertegenwoordigen niet “de echte oppositie in Nicaragua”, zei de regering in een tekst met als titel ‘Nicaragua: voor de verdediging van de soevereiniteit en de rechtsstaat’. “Het enige dat deze usurpators gemeen hebben, is hun loyaliteit aan de regering van de Verenigde Staten”, aldus de regering, die er nog aan toevoegde dat de vier “via hun respectievelijke ngo’s miljoenen dollars hebben ontvangen” van de Amerikanen.

Sinds begin juni zijn in Nicaragua in totaal dertien tegenstanders van de regering opgepakt. Onder hen bevinden zich vier opposanten die kandidaat zijn voor de presidentsverkiezingen in november, maar er zitten ook ondernemers en personen uit het maatschappelijk middenveld tussen. Washington en de Verenigde Naties hebben al om hun onmiddellijke vrijlating gevraagd.

De autoritaire president Daniel Ortega en zijn vrouw, vicepresident Rosario Murilla, zijn sinds 2007 aan de macht in Nicaragua. In 2018 liet de president nog demonstraties hardhandig neerslaan, met meer dan 300 doden tot gevolg. Op 7 november is Ortega kandidaat voor een vierde termijn als president.