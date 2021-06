Politicologen: “Afschaffen opkomstplicht verkiezingen is historische vergissing”

“Politieke wetenschappers zijn het zelden eens met elkaar, maar dit keer is het overduidelijk. Het afschaffen van de opkomstplicht zal leiden tot minder deelname aan de gemeenteraadsverkiezingen.” Dat zeggen meer dan twintig politicologen dinsdag in een opiniestuk in De Standaard.

Onder anderen Johan Ackaert (UHasselt), Carl Devos (UGent) en Stefaan Walgrave (UA) luiden nogmaals de alarmbel over de hervormingen van de lokale stembusslag vanaf 2024.

Hun bezorgdheden liggen in lijn met de punten die Ackaert eerder al tijdens een hoorzitting in het Vlaams Parlement aanstipte. Zonder de opkomstplicht zullen mensen met een lager opleidingsniveau en een minder gunstige socio-economische positie minder gaan stemmen, klinkt het. “Men zegt dat het afschaffen van de opkomstplicht zal leiden tot minder ‘foertstemmen’. Maar als we kijken naar Nederland, Duitsland, en Frankrijk, dan zien we dat de extreme partijen daar net zulke hoge percentages halen als bij ons”, halen ze ook aan.

Stemming in Parlement

Dat erin voorzien wordt om de effecten van de afschaffing te evalueren, stelt de politicologen niet gerust. “Wij kunnen aannemen dat een aantal parlementsleden hiermee hun geweten wil sussen, maar we kennen geen enkel voorbeeld van een land dat de opkomstplicht opnieuw invoerde.” De conclusie is hard. “Wordt 2021 het jaar waarin beslist werd dat we voortaan niet meer alle stemmen willen horen, en zeker niet langer die van de laagopgeleiden? We hopen, en vragen dat zo’n historische vergissing wordt vermeden.”

Dinsdag wordt mogelijk al gestemd over de nieuwe kies­regels in de bevoegde commissie van het Vlaams Parlement.