1.385 stuks afval per 100 meter: dit is de meest vervuilde rivier van Vlaanderen

Op de oevers van de Grensmaas vind je liefst 1.385 stuks afval per 100 meter. De Maas is daarmee de meest met plastic vervuilde rivier van Vlaanderen en Nederland. “Al is het voor onze oceanen wel beter dat het afval niet verder doorstroomt. Hier kunnen we het tenminste nog opruimen.”