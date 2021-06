Gewoonlijk trekt hij de wereld rond op zoek naar nieuwe reptielen, maar door de coronacrisis moest de Belgische bioloog Olivier Pauwels (49) noodgedwongen in zijn labo in Brussel blijven om dieren te bestuderen. En dat leverde de wereld zes nieuwe slangensoorten op.

Op afgelegen eilanden in Thailand, in gebergtes in Gabon en in grotten in Kazachstan. Op zulke plekken gaat Olivier Pauwels van het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen al twintig jaar ...