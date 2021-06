Christian Eriksen “mag woensdag naar huis” na hartfalen op EK: “Ik ben oké, gezien de omstandigheden”

Het gaat steeds beter met Christian Eriksen. De Italiaanse sportkrant La Gazzetta dello Sport beweert zelfs dat de Deense spelmaker woensdag het ziekenhuis mag verlaten. Dinsdag deelde de Deense voetbalbond ook een eerste beeld van de speler van Inter.

De 29-jarige Eriksen zakte zaterdagavond in het duel tegen Finland (0-1 verlies) plots in elkaar op het veld en moest worden gereanimeerd. Bij het verlaten van het stadion in Kopenhagen was de spelmaker van Inter Milaan weer bij bewustzijn. Hij herstelt nu in het ziekenhuis. Volgens de Deense bondswoordvoerder Jakob Höyer is zijn toestand “stabiel en goed”, zo verklaarde hij maandag.

De Deen kreeg intussen ook bezoek van onder anderen ploegmakkers Kasper Schmeichel en Simon Kjaer. “Hij was goedgezind”, aldus de zoon van voetbalicoon Peter Schmeichel. “Het was geweldig om hem opnieuw te zien en zijn stem te horen. Hij is ook weer zichzelf. Het is voor iedereen een enge ervaring geweest. Hij vertelde me dat hij niet weet wat er precies gebeurd is, maar het is duidelijk dat hij en zijn familie erg geraakt zijn door de situatie. Het belangrijkste voor ons is dat het goed gaat met hem. Dat stelt ons in staat om door te gaan.”

Foto: AFP

Pizza

Volgens de Gazzetta gaat het zelfs zo goed met Eriksen dat hij woensdag naar huis zou mogen. Als de onderzoeken die dinsdag nog uitgevoerd zullen worden dat toelaten. “Maar het is niet zeker dat er snel een grondige diagnose kan komen”, aldus de roze sportkrant. “Het kan nog dagen duren, plus extra onderzoeken, om te weten te komen wat er afgelopen zaterdag precies fout liep. En vooral om te begrijpen of Eriksen in de toekomst nog steeds zal kunnen voetballen.”

De middenvelder zal de volgende EK-wedstrijden van Denemarken volgen, komende donderdag tegen de Rode Duivels en volgende week maandag tegen Rusland. “In ieder geval wil hij zijn ploeg tegen België als supporter steunen”, aldus zijn manager. Die liet niet weten of Eriksen dan in het Parken Stadium aanwezig zal zijn.

De Gazzetta meldt ook dat de medische staf van Italiaanse kampioen Inter de situatie van dichtbij opvolgt én dat Eriksen maandag om… een pizza vroeg. “Na het ontbijt en de lunch wilde de Deen graag eens iets anders dan het ziekenhuiseten”, klinkt het. “Zijn verzoek: een pizza. Iemand van de Deense nationale ploeg is dan naar een restaurant in Kopenhagen gereden, waar het Italiaanse lekkernij klaargemaakt werd. Meteen daarna ging het terug richting het ziekenhuis en arriveerde de pizzadoos precies op tijd op de 14de verdieping.”

Dinsdagochtend kwam de Deense voetbalbond dan met een eerste foto van Eriksen in het ziekenhuis. “Hallo iedereen. Bedankt voor alle lieve en geweldige berichten van over de hele wereld. Het betekent veel voor mij en mijn familie”, aldus de 29-jarige middenvelder. “Ik ben oké, gezien de omstandigheden. Ik moet nog wel wat onderzoeken laten doen, maar ik voel me oké. Nu ga ik mijn Deense teamgenoten aanmoedigen tijdens de komende wedstrijden.”