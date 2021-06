Wat een monster: Romelu Lukaku ontbloot de spieren in extra trainingssessie met Dries Mertens

Met twee doelpunten tegen Rusland staat Romelu Lukaku na één speeldag aan de leiding van de topschuttersstand op het EK. Hij scoorde dit seizoen al 40 keer voor club en land. Het resultaat van hard werk, heel hard werk.

Na de training van maandag deed ‘Big Rom’ er nog een extra sessie bij, samen met Dries Mertens. Het was zo warm dat beide Duivels hun shirt uitrekken en in blote borstkas enkele oefeningen deden. En velen mogen dan onder de indruk zijn van de looks van Mertens, tegen de spierbundel die Lukaku is kan zelfs de aanvaller van Napoli niet op.

“Een nieuwe trainingssessie vandaag”, aldus ‘Big Rom’ op Instagram. “Dries Mertens kon me volgen tijdens een kleine work-out na de training! Goeie s**t broeder.’

Er werd tussendoor ook even gevideobeld met het thuisfront, zo blijkt...