Staking bij distributiecentrum dat 830 winkels van Delhaize bevoorraadt: vrachtwagens blokkeren toegang

In Zellik is vannacht een staking uitgebroken bij het distributiecentrum van Delhaize. Vrachtwagens blokkeren er de toegang tot het centrum en ook de Brusselsesteenweg is versperd. Via BeAlert werd al gewaarschuwd om de omgeving te vermijden. “Voor onze winkels is er voorlopig nog geen probleem”, zegt woordvoerder Roel Dekelver.

De syndicale actie brak vannacht uit in het distributiecentrum van Delhaize in Zellik. “Het gaat om een individueel dossier, waar wij verder niet over willen communiceren”, zegt Roel Dekelver. “Wel hebben we de syndicale verzoening meteen opgestart, we hopen hier door overleg uit te komen.”

“Voorlopig zullen onze winkels hier geen hinder van ondervinden”, zegt Dekelver nog. Hoe lang zo’n actie mag duren voor je dat ziet in de rekken, wil Dekelver niet zeggen. Maar dat Zellik belangrijk is in de keten van Delhaize, is duidelijk. “Met dit distributiecentrum bevoorraden we alle 830 winkels in België. Op dit moment kunnen leveranciers niet leveren en vertrekken ook onze trucks niet.”