Krijgen we PFOS-bodem ooit nog proper? “Beste oplossing voor moestuinen zal toch zijn om ze af te graven en propere grond in te storten”

In Zwijndrecht en (ruime) omstreken maken inwoners zich zorgen om hun bodem. Want nu het PFOS-schandaal rond 3M losbarst, wordt ook duidelijk dat de vervuiling groot is en de gevolgen voor de gezondheid nog onbekend zijn. Maar is zo’n grond ooit nog proper te krijgen? “Er zijn maar twee, bovendien heel dure, oplossingen”, zegt kenner Hans Slenders (Expertisecentrum PFAS in Nederland).

Ook in Nederland kennen ze de problematiek van PFOS en gelijkaardige stoffen maar al te goed. Daar hebben ze zelfs een expertisecentrum PFAS. Hans Slenders wéét dus hoe je zo’n bodem, zoals in Zwijndrecht, kunt reinigen. “Als je de bodem wegneemt en er schone grond aanbrengt, dan is die op die plaats schoon”, vertelt Slenders aan Radio 1. “Maar er zijn maar twee manieren om die PFOS of PFAS-stoffen weg te krijgen. De eerste is verbranden. Maar dat moet met een temperatuur van 1.100 graden gebeuren, en dat is heel duur. Een andere manier is de bodem wassen. Zo kun je zo’n tien procent vervuild slib afzonderen. Maar dat moet je dan ook weer gaan verbranden of stockeren.” Bovendien zijn die verbrandingsinstallaties niet massaal beschikbaar. “In Nederland hebben wij er bijvoorbeeld geen. Dat betekent toch dat de capaciteit beperkt is.”

Het probleem met PFOS is echter veel breder dan Zwijndrecht alleen. “Je mag ervan uitgaan dat in de bovenste bodemlaag zo’n 1,5 microgram PFOS of PFAS per kilo aarde in de grond zit. Het is er dus, en het gaat ook niet meteen meer weg, omdat die verbindingen niet vanzelf afbreken in de natuur. Dichter bij een bronlocatie zijn die waarden veel hoger en moet je afwegen bij welke concentratie je gaat saneren.”

Kippen niet plots PFOS-vrij

Wat dan met de moestuinen en de kippen? “Voor die moestuinen lijkt me dat je die grond kan afgraven en er nieuwe grond in storten. Dat lijkt me de beste oplossing. Bij kippen is het net zoals bij mensen dat die PFOS zich in die dieren ophoopt. Als je ze op een propere bodem zet, gaan die eieren niet plots POFS-vrij zijn. Dat duurt nog wel een tijdje.”

Slenders denkt wel dat Europa stappen zal ondernemen tegen de PFAS-stoffen. “Er zijn al vijf landen die een totale ban gevraagd hebben. Ik verwacht wel dat dat er ooit komt. Maar die producten komen ook uit Azië, het zal nog wel even duren voor zo’n ban er is. Bovendien zitten die stoffen al overal in het milieu. Het kwaad is voor een deel al geschied: we zullen er mee moeten leren leven. Maar we moeten er ook iets aan doen: beter ten dele gekeerd dan helemaal gedwaald: het wordt hoog tijd dat we dat doen.”