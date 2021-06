Agressieveling slaat bejaarde automobilist tegen de grond voor de ogen van kind

De man was op pad met een kind. Foto: IF

Ganshoren - Het Brusselse gerecht is op zoek naar een man die op 30 maart een flinke dreun uitdeelde aan een 75-jarige man. Die laatste ging tegen de vlakte en ligt nog steeds zwaargewond in het ziekenhuis. Dat alles gebeurde bovendien voor de ogen van vermoedelijk zijn eigen kind.

Het is 30 maart 2021 wanneer er om nog onduidelijke reden een woordenwisseling plaatsvindt aan de Grondwetlaan in Ganshoren. Daar passeerde omstreeks 18.25 uur een man met vermoedelijk zijn eigen kindje op de step. De man ging er in de clinch met een 75-jarige man die op dat moment de koffer van zijn wagen aan het opruimen is.

Plotseling deelde de jongere man een klap uit aan de oude man. Die gaat tegen de grond en verliest het bewustzijn. Tot op de dag van vandaag is hij nog steeds zwaargewond en ligt hij in het ziekenhuis.

De dader zou gevlucht zijn richting het Elisabethpark.

Camerabeelden

De politie heeft de dader nog niet kunnen vatten, maar beschikt wel over camerabeelden uit de omgeving. Met het verspreiden van de - ietwat vage - beelden hoopt de politie toch de man te kunnen vinden. In eerste instantie richt de politie zich via het opsporingsbericht zelf tot de man zodat die zich vrijwillig komt aangeven. Maar wie hem meent te herkennen, mag dat ook steeds doorgeven aan de politie via het gratis nummer 0800/30.300.

Het gaat om een man met kortgeschoren haar en een baard. Op het ogenblik van de feiten droeg hij een donkere sportbroek en een donkere T-shirt met een wit opschrift aan de voorkant. Hij droeg ook een elektrische zonnebril en verplaatste zich met een elektrische step.