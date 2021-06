Nederlander leidt tweede EK-duel van de Rode Duivels

De Europese voetbalbond UEFA heeft de Nederlandse scheidsrechter Björn Kuipers aangeduid als spelleider voor het duel van de Rode Duivels tegen Denemarken.

De 48-jarige Kuipers is bezig aan zijn derde EK (na 2012 en 2016). Hij floot ook al op twee WK’s (2014 en 2018). De Nederlander wordt geassisteerd door zijn landgenoten Sander van Roekel en Erwin Zeinstra. De Zweed Andreas Ekberg treedt op als vierde official. De Nederlander Pol van Boekel is de videoscheidsrechter.

België en Denemarken treffen elkaar donderdag (18u) in Kopenhagen op de tweede speeldag in groep B.