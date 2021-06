Ben Weyts: “Alle pelsdierkwekerijen in Vlaanderen tekenen in op aanvraag tot stopzetting”

Er komt wellicht sneller dan verwacht een einde aan de pelsdierkweek en het gebruik van dwangvoeding in Vlaanderen. De aanwezige bedrijven moesten eind 2023 de deuren sluiten, maar volgens Vlaams minister van Dierenwelzijn Ben Weyts (N-VA) hebben ze allemaal nu al een aanvraag tot stopzetting ingediend.

Omwille van de verplichte sluiting in 2023 werd een schadevergoeding voorzien. Die neemt jaarlijks met 10 procent af, om de uitbaters aan te sporen om vroeger te sluiten. In april werd al een eerste keer verminderd met 10 procent.

Alle 14 nog actieve pelsdierkwekerijen én de ene foie grasproducent in Vlaanderen hebben nu een aanvraag tot stopzetting ingediend. Slechts één bedrijf kiest voor een reconversie: de anderen gaan voor een stopzetting van alle activiteiten. Een zogenaamde Landcommissie bepaalt de waarde van elk bedrijf: op basis van die inschatting wordt vervolgens de precieze schadevergoeding vastgelegd.

“Ik ben blij dat de bedrijven niet per se willen doorgaan tot het bittere einde en de beslissing die we in Vlaanderen genomen hebben nu aanvaarden”, zegt Weyts. “Voor ons is het achterhaald om dieren louter voor hun pels te doden of om dwangvoeding te gebruiken.”