Nieuwe aanhouding in corruptiedossier na operatie Sky: verdachte ook betrokken bij granaataanslag op dansschool

Borsbeek - De raadkamer in Antwerpen heeft maandag de aanhouding bevestigd van een 23-jarige man uit Borsbeek, die vorige week werd opgepakt in een lopend corruptieonderzoek waarin eerder ook al een medewerkster van stad Antwerpen werd aangehouden. Het dossier is een uitloper van het onderzoek naar de gekraakte berichtendienst Sky ECC.

Het gerechtelijk onderzoek naar Sky ECC was eind 2018 van start gegaan, nadat uit verschillende onderzoeken was gebleken dat criminelen steeds vaker cryptofoons gebruikten, die met de encryptosoftware van Sky ECC waren uitgerust. Specialisten van de politie slaagden erin om de versleutelde berichtendienst te kraken. Een miljard berichten kon onderschept worden. Die data leveren elementen op in lopende dossiers, maar er komen ook nieuwe strafbare feiten aan het licht.

Zo kwam een criminele organisatie in beeld die privégegevens van personen probeert te achterhalen. De organisatie zou daarvoor via een tussenpersoon een beroep hebben gedaan op een medewerkster van de stad Antwerpen, die door haar functie toegang had tot databanken. Zowel de medewerkster als de tussenpersoon werd eerder al aangehouden. De raadkamer wilde hen afgelopen vrijdag onder voorwaarden vrijlaten, maar het parket tekende beroep aan.

In het corruptieonderzoek werd woensdag een 23-jarige man uit Borsbeek aangehouden. Hij is geen onbekende voor het gerecht, want hij is momenteel ook aangehouden in het onderzoek naar de granaataanslag op een dansschool aan de Boterlaarbaan in Deurne.

“De feiten zijn gekwalificeerd als lidmaatschap van een criminele organisatie, actieve openbare omkoping en mededaderschap schending van het beroepsgeheim. Het gerechtelijk onderzoek wordt verder gevoerd door de federale gerechtelijke politie Antwerpen”, zegt parketwoordvoerder Kristof Aerts.