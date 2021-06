Komt je vakantie in gevaar door massale ‘reizigerstesten’? “We voelen dat het kriebelt bij de mensen”

Vanaf 1 juli – en geen dag vroeger – kan elke Belg twee gratis coronatesten krijgen om op reis te gaan. De belofte is duidelijk, maar of ons land de massale vakantietesting wel gaat kunnen bolwerken, is nog maar de vraag. Vrijdag ligt het dossier opnieuw op tafel bij het Overlegcomité. Dit is wat we nu al weten.